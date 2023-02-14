شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بشفط مياه الأمطار أولاً بأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، منذ قليل، تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة بشأن الإجراءات التى تقوم بها محافظات مطروح وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية والغربية للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها.

وذكر بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بأن تكون المحافظات على أهبة الاستعداد فى التعامل مع موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد وانتشار الفرق الخاصة والمعدات للتدخل الفورى حال سقوط الأمطار والسيول.

وأشار التقرير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مدن ومراكز أحياء المحافظات المشار إليها، والتى تقوم بدورها بشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح، ولم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات مع موجة الطقس السيئ، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول ولتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار، وسرعة عودة الأمور لطبيعتها.