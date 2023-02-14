شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 27 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الاثنين الموافق 27 من شهر فبراير الجارى.

وشهدت أعمال الجلسة العامة اليوم، مواجهة وزير الشباب والرياضـة بنحو 136 أداة رقابية، تمثلت فى 119 طلب إحاطة و15 سؤالا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات.

وطرحت تلك الأدوات، إشكالية عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعن عدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية وعن بعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية

وافتتح النواب خلال مواجهتهم البرلمانية، ملفات هامة مثل خطة الوزارة لعمل رحلات شبابية للمحميات الطبيعية وضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للشباب معايير اختيار مديري مديريات الشباب بالمحافظات، وغلق الجمعيات العمومية للأندية على أشخاص بعينهم دون الأخرين و خطة دعم المواهب الرياضية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب الوضع المالي لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية المملوكة لوزارة الشباب وخطة عمل مسابقات بمراكز الشباب والأندية ونتائج المشروع القومى لاكتشاف المواهب فى كرة القدم.