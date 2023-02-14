شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

و تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.