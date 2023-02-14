شكرا لقرائتكم خبر عن موجة جديدة من الطقس السيئ في أمريكا.. 26 ولاية تفعل "طوارئ الثلوج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه الولايات المتحدة الأمريكية موجة جديدة من الطقس السيئ، حيث تتحرك عاصفتان عبر البلاد، ووضعت 26 ولاية تحت تنبيهات الثلوج والرياح، وفقا لشبكة ايه بي سي.

قالت الشبكة إن ساعات القيادة وإرشادات العواصف الشتوية سارية المفعول في أجزاء من أريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو ويوتا وكانساس ومونتانا وأيداهو ووايومنج.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ساعات العواصف الشتوية سارية أيضًا في جبال روكي الوسطى وفي السهول مع تساقط ثلوج كثيفة هذا الأسبوع.

وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية ، سيصل الثلج هذا الأسبوع إلى أكثر من قدم في أجزاء من الجنوب الغربي والشمال الغربي ، بما في ذلك أجزاء من كولورادو وأوريجون وواشنطن.

ومن المتوقع أن تجلب العاصفة الأولى أمطارًا غزيرة من دالاس إلى ويتشيتا صباح الثلاثاء، بينما يتوقع تساقط ثلوج عبر شمال غرب المحيط الهادئ وشمال ووسط روكي.

وبحلول مساء الثلاثاء، من المرجح أن تنتقل العاصفة إلى أعالى الغرب الأوسط إلى مناطق تشمل سانت لويس وشيكاغو ومينيابوليس-سانت بول ، مصحوبة بالمطر والثلوج، ومن المرجح أن تتحرك العاصفة الثانية شرقًا يومي الأربعاء والخميس ، مما يمثل تهديدًا لتفشي طقس شديد عبر أجزاء من الجنوب إلى وادي أوهايو.

ويمكن أن يشهد ملايين الأشخاص من فلوريدا إلى وادي أوهايو طقسًا قاسيًا يوم الخميس، وسيحصل الأمريكيون الذين يعيشون في بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة على طقس افضل حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى منتصف الثلاثينات.