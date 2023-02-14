شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من سقوط أمطار على أغلب أنحاء القاهرة ليلا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابى الآن على أغلب الأنحاء لتكون الأجواء باردة، بسبب حجب السحب لأشعة الشمس.



الطقس

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء، فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.