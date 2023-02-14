شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. كيفية التقديم بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الخليج 365 شرحا مبسطا للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاون الأمن بوزارة الداخلية، كالتالي :

1- التقديم عبر الانترنت من خلال موقع الداخلية

2- التقديم للحاصلين على الاعدادية وما يعادلها

3- سن التقديم من 19 سنة حتى 25

4 الاختبارات للذكور بطرة واكتوبر وسوهاج والبحيرة

5- الاختبارات للإناث في طرة فقط

وافق اللواء محمود توفيق وزير الدخلية على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاون الأمن، الدفعة الثامنة من الذكور والإناث.

وأعلنت وزارة الداخلية، في مؤتمر صحفي اليوم بقطاع التدريب ، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة وذلك من 18 فبراير حتى 22 مارس

وأوضحت الداخلية أن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

وأضافت أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

وتابعت الداخلية أنه من ضمن الشروط أيضا، ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

ويكون التقديم عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، وإجراء الاختبارات بالنسبة للذكور في معاهد طرة والسادس من أكتوبر والبحيرة، وسوهاج ، وفي طرة فقط بالنسبة للإناث.

ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، فضلًا عن الاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.