شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين "الطاقة الذرية" و"بتروسيف" بمجال إزالة التلوث بالمواد المشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت اليوم الثلاثاء، هيئة الطاقة الذرية وشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" بروتوكولاً للتعاون فى مجالات إزالة التلوث بالمواد المشعة الطبيعية والوقاية الإشعاعية بمنشآت إنتاج البترول والغاز بحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المهندس عماد عبد الرازق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيف.

وأكد الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن البروتوكول يشمل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال هام وهو إزالة التلوث بالمواد المشعة الطبيعية (NORM) والوقاية الإشعاعية بمنشآت إنتاج البترول والغاز، حيث إنه أثناء عملية إنتاج البترول والغاز تتدفق السوائل المُنتجة من الآبار إلى سطح الأرض، حيث تصاحب هذه السوائل المواد المشعة الطبيعية (NORM) والتي تسبب ضررًا على صحة الإنسان والبيئة.

ولذلك حيث يجب التحكم في تلك المواد المشعة الضارة، وذلك من خلال إعداد خطة إدارة لرصد المخاطر والتحكم فيها وإزالتها من المعدات البترولية بما يراعي القوانين المصرية.

كما تشمل أوجه التعاون تقديم الاستشارات الفنية في مجالات الوقاية الإشعاعية، والمعايرة القياسية لأجهزة الكشف عن الإشعاع وقياس الجرعات الإشعاعية، الدورات التدريبية المؤهلة للحصول على التراخيص الشخصية وكذلك التدريب على أعمال حماية البيئة والأمن الصناعي والصحة المهنية من مخاطر الإشعاع، وكذلك نقل المصادر المشعة والمخلفات والمعدات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية، والدراسات البيئية والإشعاعية، وختاماً إعداد خطط طوارئ مواجهة التلوث الإشعاعي بمواقع وحقول البترول والغاز.

وقال المهندس عماد عبد الرازق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيف بأن الشركة هي إحدى الشركات المصرية المساهمة المملوكة بالكامل لقطاع البترول المصري وقد تأسست في عام 1996. وهي شركة متخصصة في مجال تقديم الخدمات والدراسات والاستشارات والأعمال المتكاملة في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومكافحة التلوث البحري والوقاية من الإشعاع وإزالة التلوثات بالمواد المشعة الطبيعية وتخدم العديد من الشركات المنتجة للبترول والغاز في مصر.