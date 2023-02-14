شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن بدء تدريب المعلمين على المنصة الإلكترونية 19 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين التي بدأت في إجازة نصف العام، من يوم الأحد 19 فبراير 2023 وتستمر حتي يوم 2 مارس المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك في إطار إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعلمين المستهدفين لتدريبهم علي المناهج الجديدة الفصل الدراسي لثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

ووجهت وزارة التعليم، المديريات التعليمية، بالتنبيه مشدداً علي كافة الإدارات التعليمية لاتخاذ الإجراءات الأتية وهي كالتالي:-

- سرعة التنبية علي المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية.

- إجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد علي المعلمين المستهدفين من الحصول علي كافة التدريبات المعلن عنها والحصول على الشهادات التي تفيد بذلك من خلال المنصة الإلكترونية.

- موافتنا بصفة مستمرة بأعداد المعلمين الحاصلين علي الشهادة الخاصة بالدورات.