شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد قطارات الـ VIP بخطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد قطارات VIP بـ خطوط السكة الحديد من القاهرة للإسكندرية والعكس، ومن القاهرة لأسوان والأقصر والعكس، ومن الإسكندرية لأسوان والأقصر والعكس. قطار رقم 934 خط " الإسكندرية - الأقصر" محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 م محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 ص قطار رقم 978 خط "القااهرة - أسيوط" محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 ص محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 م قطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان" محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 ص محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 م قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان" محطة القيام القاهرة الساعة 05:15 م محطة الوصول أسوان الساعة 06:00 ص قطار رقم 2014 خط "القاهرة - أسوان" محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م محطة الوصول أسوان الساعة 09:40 ص قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر" محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م محطة الوصول الأقصر الساعة 07:50 ص قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان" محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 م محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 ص قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة" محطة القيام أسوان الساعة 03:15 م محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 ص قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة" محطة القيام أسوان الساعة 04:00 م محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 ص قطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة" محطة القيام الأقصر الساعة 07:25 م محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 ص قطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة" محطة القيام أسوان الساعة 06:10 م محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 ص قطار رقم 981 خط "أسوان-القاهرة" محطة القيام أسوان الساعة 05:30 ص محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 م قطار رقم 979 خط "أسيوط-القاهرة" محطة القيام أسيوط الساعة 03:00 م محطة الوصول القاهرة الساعة 09:20 م قطار رقم 935 خط "الأقصر-الإسكندرية" محطة القيام الأقصر الساعة 12:40 م محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 ص