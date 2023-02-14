شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهر الاحتفال بالفلانتين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، جاء تحت عنوان مرحبا بكم فى أرض الحب والسلام جاء فيه أن المطارات المصرية أحتفلت اليوم بعيد الفلانتين وقامت بتوزيع العديد من الهدايا والورود على ركاب وزوار المطار سواء من السائحين فى الركاب المصريين.

وقال البيان إنه في إطار رؤية وزارة الطيران المدني وتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني ومتابعة ‏المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية - بضرورة مشاركة ‏المسافرين عبر المطارات المصرية مختلف المناسبات الاجتماعية ولأجل إبراز الدور الاجتماعي للمطارات ‏‏– حرصت فرق العلاقات العامة بالمطارات المصرية وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي على إبراز مظاهر ‏الاحتفال بعيد الحب باستقبال الركاب بالورود وتقديم بعض الهدايا الرمزية وتزيين جنبات المطارات ‏بالمظاهر الدالة على هذه المناسبة، وسط أجواء يسودها البهجة والمشاعر الدافئة، متمنين لمصر أرض ‏التاريخ والسلام كل تقدم وازدهار.‏