أخبار مصر

وزير الزراعة يلتقى السفير الصينى بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يلتقى السفير الصينى بالقاهرة لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"لياو لي تشانج" سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين بقطاع الزراعة، في إطار تطوير العلاقات الثنائية المسترك بين الدولتين.

 

وأثناء اللقاء تطرق الحديث حول رغبة الجانبين في زيادة تبادل السلع الزراعية بين البلدين خاصة المصرية في ضوء جودة المنتجات الزراعية المصرية ومنافستها بالاسواق العالمية فضلا عن تعزيز أطر التعاون في استنباط اصناف عالية الانتاجية متحملة للملوحة من المحاصيل الاستراتيجية وانشاء لجنة فنية زراعية مشتركة لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وتحديد نقاط اتصال من الجانبين على ان تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي نقطة التواصل من الجانب المصري، فضلًا عن التعاون في مجال ادارة التصحر واراضي الاستصلاح.

 

وأبدى الجانبان رغبتهما المشتركة في تعزيز علاقات التعاون بمجالات التدريب وتبادل الخبرات فضلا عن الاستفادة من الخبرة الصينية بنشر التكنولوجيات الحديثة المستخدمة بالصين في قطاع الزراعة داخل مصر.

 

ومن جهته أشار السفير الصينى لى دور مصر الرائد في المنطقة وأنها من الدول الكبرى والتي تعتبر نموذجا يحتذى به في علاقات التعاون الخارجي بالنسبة للصين المنطقة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا