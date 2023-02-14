شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تنظم احتفالية لتكريم الفائزين بـ"هاكاثون الحكومة الذكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة بنها احتفالية لتكريم الفائزين فى ختام فعاليات "هاكاثون الحكومة الذكية" المقام بالجامعة، بحضور لفيف من رؤساء ونواب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وعمداء الكليات، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وخلال كلمته، أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حرصت على بذل كافة الجهود؛ بهدف خروج "هاكاثون الحكومة الذكية" بأفضل صورة تليق بتاريخ جامعة بنها، وبما يتناسب مع القدرات الأكاديمية والأهمية التى تمثلها الجامعات المصرية المشاركة بالحدث، وبما يعكس أيضًا حجم الاهتمام والرعاية والدعم المستمر من جانب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، موجهًا الشكر إلى د.أيمن عاشور على دعمه لإنجاح هذا الحدث الهام.

وأشار لدكتور جمال سوسة إلى أن إقامة هاكاثون الحكومة الذكية يعد استمرارًا لما قامت به جامعة بنها من جهود فى العام الماضى، حينما أقامت الجامعة "هاكاثون المدن الذكية" والذى كان بمثابة أول هاكاثون مصرى على مستوى الدولة متخصص فى موضوع المدن الذكية، موضحًا أن إقامة الجامعة هذا العام لـ "هاكاثون الحكومة الذكية" يعد استمرارًا لحرص جامعة بنها على تشجيع المبتكرين والنوابغ والاستفادة من أفكارهم الريادية والابتكارية، وانطلاقًا من مسئولية جامعة بنها فى السعى لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف رئيس جامعة بنها أن الهاكاثون شهد إقبالًا كبيرًا من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية التى رغبت فى المشاركة حيث وصلت إعداد الفرق المشاركة إلى 254 فريقًا يمثلون 38 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، موضحًا أن المسابقات والتصفيات الأولية أسفرت عن تأهل ونجاح 35 فريقًا يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وهى الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية من الهاكاثون.

وفى ختام الاحتفالية، قام رئيس جامعة بنها ونوابه بتوزيع الجوائز وتكريم فرق الجامعات الفائزة فى مسابقات الهاكاثون، وفقًا لمجالات ومسارات التنافس المحددة، وهي: الديمقراطية الذكية، والهوية الذكية، والحوكمة الذكية، والقيادة الذكية، والتوثيق الذكى، والخدمات الذكية، والإعلام الذكى، والتواصل الذكى، والمجتمع الذكى، والتخطيط الذكى، والحركة الذكية، والتتبع الذكى، والرقابة الذكية، والتأمين الذكي.

وجاء توزيع الجوائز على الفرق الفائزة على النحو التالي:

- المسار الأول: الديمقراطية الذكية، والهوية الذكية، وقد تقدم للمسابقة 12 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة أسيوط، والمركز الثانى فريق جامعة عين شمس، والمركز الثالث فريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- المسار الثاني: المجتمع الذكى والخدمات الذكية، وقد تقدم للمسابقة عدد 111 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة بنها، والمركز الثانى فريق جامعة كفر الشيخ، والمركز الثالث فريق جامعة الزقازيق.

- المسار الثالث: التواصل الذكى والإعلام الذكى، وقد تقدم للمسابقة عدد 22 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق الجامعة المصرية الصينية، والمركز الثانى فريق جامعة بنها الأهلية، والمركز الثالث فريق جامعة دمياط.

- المسار الرابع: التوثيق الذكى والحوكمة الذكية، وقد تقدم للمسابقة عدد 32 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة حلوان، والمركز الثانى فريق جامعة الدلتا، والمركز الثالث فريق جامعة بنها.

- المسار الخامس: التخطيط الذكى والقيادة الذكية، وقد تقدم عدد 11 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة طنطا، والمركز الثانى فريق جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمركز الثالث فريق جامعة المنصورة الجديدة.

- المسار السادس: الحوكمة الذكية والتتبع الذكى، وقد تقدم للمسابقة عدد 41 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة بنها، والمركز الثانى فريق جامعة المنصورة، والمركز الثالث فريق معاهد العبور العليا.

- المسار السابع: التأمين الذكى والمراقبة الذكية، وقد تقدم للمسابقة عدد 25 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة السويس، والمركز الثانى فريق جامعة المنيا، والمركز الثالث فريق جامعة أسيوط.

جدير بالذكر، أن الفعاليات النهائية لهاكاثون الحكومة الذكية استمرت خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى، حيث أعُلن فى ختام المسابقة عن الفرق الفائزة، وقدمت جامعة بنها جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، فى 7 مسارات، وذلك بإجمالى 70 ألف جنيه، كما قدمت إحدى الشركات خدمات تكنولوجية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، فى 7 مسارات، وذلك بقيمة 24,5 ألف دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة بنها أطلقت النسخة الأولى للهاكاثون فى مارس 2022 تحت عنوان "هاكاثون المدن الذكية"، بمشاركة 50 جامعة حكومية وأهلية وخاصة برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.