انضمام 110 شباب وفتيات جدد لمتطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. صور

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق معسكر تدريبى جديد لإعداد قيادات تطوعية من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصرى وبرنامج "صحة الشباب فى مصر " التابع لهيئة بلان انترناشيونال

تضمن المعسكر التدريبى على مدار 3 أيام وبمشاركة 110 شباب وفتيات سلسلة من المحاضرات، عن مهارات العمل الجماعى والتواصل ومهارة حل المشكلات، أيضا مهارة ضغط الأقران بالإضافة إلى أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم، وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطى، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان، كذلك تدريب الشباب والفتيات المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان لانضمامهم لرابطة متطوعى صندوق مكافحة الإدمان البالغ عددها 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على حرص وزارة التضامن على الارتقاء بدور الشباب فى منظومة العمل التطوعى بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى القضايا التنموية لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، لافتة إلى أن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى كافة المحافظات، المشاركة فى إعداد الخطط والاستراتيجيات التى يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفى لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات والبالغ عددها 32 ألف متطوع على مستوى الجمهورية حتى الآن، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق.