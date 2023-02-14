شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يشدد على متابعة الغياب اليومى.. والفصل بعد 3 إنذارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، مدارس إدارة العجوزة التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالفصل الدراسى الثانى، وذلك بناء على تعليمات رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واستهل مدير المديرية، جولته بمدرسة القدس للتعليم الأساسين، وذلك بتواجد مدير عام الإدارة الدكتورة حنان موسى.

وأثنى أشرف سلومة مدير المديرية، على جهود مديرة المدرسة ومدير مرحلة رياض الأطفال والابتدائى والإعدادى وعامل المدرسة، مقررا منحهم شهادات تقدير؛ لجهودهم فى إتمام العملية التعليمية.

واستكمل مدير المديرية جولاته التفقدية للمدارس، بزيارة مدرسة اللواء التجريبية، مقررا إحالتها للتحقيق لعدم انتظامها بالعملية التعليمية.

وفى نهاية الجولة توجه وكيل الوزارة إلى زيارة مدرسة الكرامة الثانوية، وتفقد خلالها الفصول وتحاور مع المعلمين والطلاب بشأن مجموعات الدعم المدرسية وحث الطلاب على الحضور والانتظام للرفع عن كاهل أسرهم.

ووجه وكيل الوزارة، مدير الإدارة بمتابعة شئون الطلاب بشأن إنذار الطلاب المتغيبين عن الحضور وتفعيل قرار 237 لسنة 2004 وإنذار الطلاب 15 يوم فصل أو 30 يوما، والفصل بعد 3 إنذارات.

جدير بالذكر أن الفصل الدراسى الثاني انطلق 11 فبراير الجارى، فيما وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مديرى المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (3-5) مدارس فى كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضًلا عن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة فى مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالاضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام الدراسة بالمدارس



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام الفصل الدراسي الثاني



مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس إدارة العجوزة التعليمية