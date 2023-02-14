شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأوقاف تعلن تخصيص 10460 مسجدًا لصلاة التهجد و6201 للاعتكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إعلان الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444هـ ، استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطة شهر رمضان المبارك التي عرضها رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز، حيث بلغ عدد المساجد التي سيقام بها التهجد وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه (10460) مسجدًا ، وبلغ عدد المساجد التي سيقام بها الاعتكاف وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه (6201) مسجد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، أنه قد تم توجيه المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بأي مساجد أخرى تود أي مديرية إضافتها سواء لصلاة التهجد أو الاعتكاف، مؤكدين أن الوزارة ستبذل أقصى جهدها في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للراكعين والساجدين والذاكرين، سواء في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد أو إقامة الاعتكاف، وسائر الشعائر، سائلين الله (عز وجل) أن يبلغنا جميعًا رمضان بكل خير.. وفيما يلى موجز بأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لجهود التنمية بتونس تحت قيادة قيس سعيد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في دبي مع "نجلاء بودن"، رئيسة وزراء الجمهورية التونسية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، مع تشديد الرئيس في هذا الصدد على دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس "قيس سعيد"، فضلاً عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس.

كما تم التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم تنخفض 10جنيهات وعيار 21 يسجل 1710 جنيهات للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء تراجعا ملحوظا بحوالي 10 جنيهات ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم مستوى 1710 جنيها للجرام، وسط استقرار سعر اونصة الذهب عالمياً عند مستويات 1858 دولار، وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب عالمياً ومحلياً.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1466 جنيها.

عيار 21 يسجل 1710 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1954 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13680 جنيها.

أمطار غزيرة تضرب وسط الإسكندرية مع استمرار رفع حالة الطوارئ.. فيديو وصور

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة من المحافظة، تصاحبها نشاط فى حركة الرياح.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار.

كما أصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد على أرض الواقع لمتابعة تداعيات النوة الحالية للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

تقرير: فاتورة ارتفاع أسعار الطاقة فى أوروبا تبلغ 800 مليار يورو

تستمر أزمة ارتفاع أسعار فى أوروبا فى إثارة حالة من القلق، فقد وصلت فاتورة الدول الأوروبية لحماية المنازل والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة إلى ما يقرب من 800 مليار يورو، وفقا لعدد من الباحثين الذين حثوا الدول على أن تكون أكثر انتقائية فى إنفاقها لمعالجة أزمة الطاقة.

وقالت صحيفة "الإكونوميستا" الإسبانية فى تقرير لها إن دول الاتحاد الأوروبى بالفعل خصصت 681 ألف مليون يورو لتمويل أزمة الطاقة ، بينما خصصت المملكة المتحدة 103 مليارات والنرويج 8 مليارات يورو منذ سبتمبر 2021، وفقًا لتحليل مركز أبحاث بروجيل، ومقره بروكسل.

وأشار مركز الابحاث إلى أن الدول الأوروبية تستمر فى مصارعة عواقب أزمة حرب اوكرانيا وقطع معظم شحنات روسيا من الغاز إلى أوروبا.

"الصحة" تعلن إطلاق خدمة الوحدة الصحية المتنقلة قريبا

كشف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، تفاصيل خدمات الوحدات الصحية المتنقلة المقرر توفيرها خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات مكاتب الصحة المنتشرة في الجمهورية .

وتابع الدكتور عمرو قنديل فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن الوحدات الصحية المتنقلة خدمة جديدة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين، موضحا أن من المقرر الإعلان عن كافة تفاصليها ومواعيدها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مساعد وزير الصحة، الوحدات الصحية ستكون متنقلة: "طلب الخدمة يكون من خلال خط ساخن للوحدات الصحية وهتروح للمواطن البيت، مشيرا إلى أن الوحدات الصحية المتنقلة ستكون بمقابل مادي، ومن المقرر انطلاق الخدمة الجديدة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية".