شكرا لقرائتكم خبر عن تذاكر إلكترونية وأتوبيسات بالغاز.. خطة تطوير النقل العام بالإسكندرية والقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماعاً لمناقشة خطة تطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء رزق مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، والمهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، وقيادات وزارة التنمية المحلية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتطوير منظومة النقل الجماعى من خلال هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والتوسع فى استخدام الأتوبيسات صديقة البيئة.

وتناولت خطة تطوير الهيئتين عدة محاور، أهمها تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى، وشراء أتوبيسات جديدة وإنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعى تابعة للهيئتين، وتحصيل تذاكر الركوب إلكترونيا، وزيادة موارد الهيئة من خلال منظومة اعلانية على الأماكن التابعة لهما وعلى أتوبيساتهما، والتصرف فى المخزون الراكد والخردة، ورفع الكفاءة الفنية للورش، والعاملين بالتدريب بصفة مستمرة، واستحداث خطوط جديدة، وتحسين مستوى الخدمة، باستخدام خاصية التتبع، والواى فاى، وأن تكون الهيئتين صديقتان للبيئة، خاصة مع توجيه القيادة السياسية بتنفيذ البرنامج القومى لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل منذ فترة على تحديث أسطول النقل العام بمحافظتى القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، موضحا أنه يتم تعديل 2262 أتوبيساً تابعا للهيئتين، منها 1962 أتوبيسا يتبع الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة، و300 لهيئة نقل الركاب بالاسكندرية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، بما يحقق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد استهلاك السولار.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن خطة التطوير تشمل شراء أتوبيسات جديدة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، موضحا أنه تم تشغيل 378 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى، ساهمت فى توفير تكاليف التشغيل وزيادة الإيرادات بحوالى 140 مليون جنيه سنويا، كما قامت الوزارة بشراء 110 أتوبيس يعمل بالكهرباء من خلال وزارة الإنتاج الحربى بتكلفة 600 مليون جنيه، وقامت هذه الأتوبيسات بخدمة مؤتمر المناخ العالمى بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022، ويجرى حاليا إنشاء البنية الأساسية لتشغيل هذه الأتوبيسات بالهيئتين، وسيتم تشغيلها بتعريفة مميزة.

وكشف وزير التنمية المحلية أن الاجتماع تناول أيضا زيادة موارد الهيئة عن طرق نظام الدفع الإلكترونى المبادرة لتعريف الركوب، لاحكام الرقابة على التذاكر وزيادة إيرادات التذاكر بما لا يقل عن 150 مليون جنيه سنويا، وإنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعى بجراجات الهيئتين بالتنسيق مع شركة كارجاس، واتاحتها للجمهور لتحقيق ايراد اضافى للهيئتين، مع التصرف فى المخزون الراكد والخردة، ووضع الإعلانات على الأماكن التابعة للهيئتين والأتوبيسات وإنشاء مراكز خدمات للجمهور، وتأجير عدد من الأتوبيسات لبعض الجهات الحكومية وبعض الأراضى الغير مستغلة التابعة للهيئتين، وغيرها من المحاور التى تؤدى لزيادة موارد الهيئتين.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بسرعة توقيع بروتوكول التحصيل الالكترونى للتذكرة، والتركيز على الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى عند شراء أتوبيسات جديدة لانخفاض سعرها مقارنةً بالاتوبيسات التى تعمل بالكهرباء، وإعداد لوجو واضح على الأتوبيسات يوضح تبعيتها للهيئتين، وتنفيذ مشروعات تعظم الموارد على أراضى الهيئتين.

من جانبه، أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعى ستبقى من أولويات عمل المحافظة، خاصة هيئة النقل العام بالقاهرة التى تعد الوسيلة الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين بالعاصمة، مؤكدا حرص المحافظة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وذلك تماشياً مع نهج الدولة فى تفعيل استخدام الوقود الآمن.

وأوضح اللواء خالد عبد العال أن هيئة النقل العام بالقاهرة تنقل مليون راكب يوميا، من خلال 3000 أتوبيس على 193 خط تخدم محافظات القاهرة والجيزة وجزء من محافظة القليوبية اضافة إلى المدن العمرانية الجديدة فى نطاق المحافظات الثلاث، مشيرا إلى أنه بالتوازى مع دخول أتوبيسات جديدة للخدمة تقوم الهيئة بعمل تعديلات فى أتوبيسات أسطولها وتشمل تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى إلى جانب أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً لتليق بالمواطن المصرى فى ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير وسيلة مواصلات لائقة بالمواطنين وتحافظ على المظهر الحضارى والجمالى للعاصمة إلى جانب الهدف الرئيس وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئى.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة تشهد نقلة نوعية جديدة خلال عام 2023، فى مجال النقل والمواصلات العامة، والتى بدأت تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها تشغيل الأتوبيس الكهربائى، وترام الإسكندرية الجديد، وخلال الفترة القادمة، سوف تشهد الإسكندرية طفرة جديدة من خلال مشروعات تحويل الأتوبيس الذى يعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعى صديق البيئة، وكذلك المشروع المنتظر بتطوير ترام الإسكندرية.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى بدء تشغيل أول 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى، وتم إطلاقها للعمل فى شوارع المدينة، وذلك ضمن المرحلة الأولى التى تشمل تحويل 50 أتوبيس من إجمالى 300 أتوبيس سيتم تحويلها خلال 6 سنوات، على عدد من المراحل بواقع 50 أتوبيس كل مرحلة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن خطة تطوير هيئة نقل الركاب بالمحافظة تأتى بالتزامن مع خطة الدولة فى خفض الانبعاثات والاعتماد على الوقود المحلى وترشيد النفقات، حيث أن الأتوبيس الذى يعمل بالسولار يستهلك نحو250 لتر سولار كمتوسط استهلاك يومى، سعر السولار الحالى 7.25 جنيه، والغاز يستهلك نحو200 متر مكعب يوميًا كمتوسط، وسعر الغاز نحو3.5 جنيه، ليوفر بذلك مبالغ طائلة يوميًا بالإضافة إلى الوفر فى الدعم الذى تدعمه الدولة للسولار.

وأضاف الشريف أن الهيئة بها 4 محطات تموين غاز طبيعى خاصة بها، سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال 3 محطات تموين للغاز الطبيعى موجودة بجراجات الهيئة، بالإضافة إلى تخصيص محطة للجمهور وجارى إنشاء محطتين للجمهور أيضا.

و أوضح اللواء رزق مصطفى رئيس هيئة نقل الركاب بالقاهرة أن خطة تحويل أتوبيسات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعى، تستمر على مدار 6 سنوات مالية بدأت من العام 2021/2022 وتكون مدة مراحل التنفيذ 12 شهراً لكل مرحلة، فيما تستغرق المرحلة الأولى 15 شهراً، بإجمالى 1962 أتوبيساً.

فيما أشار المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية إلى المتابعة المستمرة لصيانة الأتوبيسات لزيادة عمرها الافتراضى، موضحاً أن أعمال صيانة ستُجرى بجراجات الهيئة بالإسكندرية وتحت الإشراف المباشر لوزارة الإنتاج الحربى، وسيتم شراء قطع الغيار اللازمة لأعمال الإصلاح للمحركات ومنظومة الغاز الطبيعى لمدة 15 عاماً.