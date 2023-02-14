شكرا لقرائتكم خبر عن "بالون معدنى صغير".. البنتاجون تعلن تفاصيل الجسم الغريب المسقط فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة الدفاع الامريكية مذكرة الى المشرعين في الكونجرس تضمنت تفاصيل أولية عن الأشياء الثلاثة التي تم إسقاطها في الأيام الأخيرة، ومنها رصد جسم أسطواني في المجال الجوي الكندي.

ووفقا للمذكرة التي حصلت عليها شبكة سي إن إن، مر الجسم الذي وصفته وزارة الدفاع بالاسطواني بالقرب من "مواقع حساسة أمريكية"، وجاء فيها : " يبدو أن الجسم الطائر المجهول الذي تم إسقاطه في المجال الجوي الكندي يوم السبت كان بالونًا معدنيًا صغيرًا به حمولة مربوطة تحته"، كما كتب مسؤولو الدفاع في المذكرة أن الجسم الذي أُسقط فوق بحيرة هورون في ميشيجان يوم الأحد ، "نزل بعد ذلك ببطء" في الماء بعد الاصطدام.

تأتي التفاصيل الجديدة في الوقت الذي يضغط فيه المشرعون في الكابيتول هيل للحصول على فهم أفضل لسبب قيام إدارة بايدن بإسقاط ثلاثة أشياء مجهولة الهوية في ثلاثة أيام بعد إسقاط منطاد التجسس الصيني الذي اجتاز الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المشرعون ومساعدو الكونجرس لشبكة CNN إن عمليات الاسقاط المتتالية بدت وكأنها تصحيح مفرط لحادث منطاد التجسس الصيني ، على الرغم من أنهم حذروا من أنه لا يزال من السابق لأوانه القول بشكل قاطع.

قال النائب الديمقراطي عن ولاية كولورادو جيسون كرو: "ما يحدث الآن هو أننا في الواقع نبحث عن هؤلاء بمزيد من اليقظة. نحن نبحث عنهم بطرق مختلفة. بدأنا نراهم بطرق مختلفة وتخميني حول سبب رؤيتنا لهذه الأشياء تحدث في تتابع سريع هو أننا الآن مهتمون حقًا بالبحث عنها ، أليس كذلك؟"

ووفقا للتقرير، يعقد مجلس الشيوخ إحاطة سرية لجميع أعضاء مجلس الشيوخ بشأن الأجسام التي تم إسقاطها اليوم ، وفقًا لمتحدث باسم زعيم الأغلبية تشاك شومر.

وقالت المذكرة إن الجسم الذي تم إسقاطه فوق ألاسكا يوم الجمعة كان "بحجم سيارة صغيرة" ولا يشبه البالون الصيني الذي تم إطلاقه قبالة سواحل كارولينا الجنوبية.