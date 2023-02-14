شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن فرص عمل لفتيات الإسكندرية برواتب تبدأ من 4000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، في بيان لها، عن توافر 100 فرصة عمل جديدة للفتيات بمدينة الأسكندرية بفروع إحدى المؤسسات الموجودة في المندرة ومحرم بيك وفلمنج وفيكتوريا والعجمي، بمرتبات تبدأ من 4000 جنيه، بالإضافة إلى حوافز وبدلات وتأمين صحى وإجتماعى وفرص للترقى ووثيقة تأمين على الحياة.

يأتى ذلك في إطار سعى وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب، بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير الحياة الكريمة لهم، والتأكد من جدية ومصداقية تلك الفرص.

ونوهت هبه أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل، أنه على الراغبين في الحصول على تلك لفرص التقديم في مقرات فروع المؤسسة وعناوينها كالتالى: فرع المندرة شارع الـ30 الجديد من شارع 45 برج بانوراما أمام مسجد الفتح، وفرع محرم بيك بمقر الفرع 3 شارع الناصر محمد من شارع قناه السويس على ناصيه الشارع كوبري مشاه محرم بك، وفرع فلمنج ومقره 17 شارع بن النديم ناصيه شارع محمد فريد برج باراديس، وفرع فيكتوريا الموجود فى 394 ش مصطفى كامل ميدان الساعة برج العربي أمام مرور الساعة، وفرع العجمي ش اسكندرية مطروح أبو يوسف وأمام ش الزهور، وذلك خلال الأسبوع المقبل بتلك المقرات بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً.

وأضافت: أن الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظائف أن يكون المتقدمات من الإناث فقـــط، والقدرة على العمل الميدانى ( outdoor )، ومؤهل عالى أو فوق متوسط أو متوسط، وتقيم بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها، والسن من 18 إلى 35 سنة، والمزايا التى توفرها تلك الوظائف راتب يبدأ من 4000 جنيه، وحوافز وأجر متغير، وتوفير تأمين صحى عام وخاص وتأمينات اجتماعية، وفـــرص للتـــرقى، ووثيقة تأمين على الحياة، ومواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا،وإجازة اسبوعية يومى الجمعه والسبت،كما يمكن التسجيل للحصول على تلك الوظائف من خلال الدخول إلى الرابط التالي:

https://forms.gle/HDPa97hAkmso1DyX8 أو من خلال التواصل عبر الاتصال على رقم 01280434414