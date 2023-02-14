تعرف على الطرق التى تم تطويرها والجارى تنفيذها

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة النقل المشروع القومى للطرق، حيث تم تخصيص 530 مليار جنيه للطرق والكبارى، وتم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 7000 كم وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم، وجارى العمل فى 1200 كم.

تم تطوير 7800 كم طرق من إجمالى 10000 كم من شبكة الطرق الحالية.

جارى تطوير 2200 كم من الشبكة الحالية للطرق.

تم تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من القاهرة حتى ديروط بطول 282 كم.

تم إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم.

تم تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110كم.

تم ازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200 كم.

جارى تنفيذ محور شرق الرياح التوفيقى بطول 73 كم.

جارى تنفيذ طريق وادى النطرون.

جارى تطوير طريق العلمين بطول 135 كم وطريق السويس.

جارى تطوير طريق السخنة بطول 60 كم وطريق الزقازيق.

جارى تطوير طريق السنبلاوين بطول 37.5 كم.