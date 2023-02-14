"النقل" تطور 7800 كم طرق من الشبكة القديمة.. وتنفيذ 5800 كم جديدة

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة النقل المشروع القومى للطرق، حيث تم تخصيص 530 مليار جنيه للطرق والكبارى، وتم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 7000 كم وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم، وجارى العمل فى 1200 كم.

وأكدت وزارة النقل أنه تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية ( 23.5 ألف كم ) وتم إنجاز 7800 كم وجارى العمل فى 2200 كم، وهو ما يوفر من إستهلاك المحروقات ويوفر الوقت ويحافظ على الممتلكات ويحافظ على البيئة ويقلل من التلوث.

ومن الطرق المنفذة، تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من القاهرة حتى ديروط بطول 282 كم وإنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110كم وازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200 كم.

ومن الطرق الجارى تنفيذها، محور شرق الرياح التوفيقى بطول 73 كم وطريق وادى النطرون – وطريق العلمين بطول 135 كم وطريق السويس – السخنة بطول 60 كم وطريق الزقازيق – وطريق السنبلاوين بطول 37.5 كم.

كما حرصت الدولة ممثلة فى وزارة النقل على تقليل المسافات بين المحاور العرضية على نهر النيل إلى 25 كم، حيث إنشاء عدد من محاور النيل، وتم التخطيط لإنشاء 34 محور جديد على النيل ليصبح إجمالى عدد المحاور 72 محور بدلًا من 38 محور قبل يونيو 2014، وتم إنجاز 13 محور بعد يونيو 2014 وهى محاور ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بنى مزار- عدلى منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط ) ليصبح الإجمالى 51 محور، وجارى حاليًا تنفيذ 21 محور جديد من أهمها ( بديل خزان أسوان – دراو – الفشن – أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط – تلا / طنوب ).