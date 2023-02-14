شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يستقبل الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بمكتبه بمدينة نصر الدكتور عبد الرحمن الرجعان، الملحق الثقافي الجديد بالسفارة الكويتية بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون بين جامعة الأزهر ودولة الكويت الشقيقة، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وأعلن رئيس الجامعة ترحيبه بطلاب دولة الكويت الشقيق للدراسة في جامعة الأزهر بمختلف الكليات، بناء على طلب من المستشار الثقافي الكويتي بالقاهرة، وبعد استيفاء القواعد المنظمة لذلك.

وقال رئيس جامعة الأزهر: إن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترحب دائمًا وأبدًا بالطلاب الوافدين من مختلف دول العالم؛ انطلاقًا من أن الأزهر الشريف كعبة العلم وقبلة العلماء، ويقصده طلاب العلم من مختلف دول العالم.

ووجه الدكتور عبد الرحمن الرجعان، الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة، الشكر لجامعة الأزهر، مؤكدًا على أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات والتعاون مع جامعة الأزهر؛ بوصفها المؤسسة العلمية الأقدم والأعرق على مر العصور، وهي مهد الوسطية والاعتدال في العالم، مطالبًا بمزيد من التعاون مع جامعة الأزهر؛ من أجل إتاحة فرص التحاق الطلاب الكويتين بالجامعة في مراحلها المختلفة (الإجازة العالية الليسانس، والبكالوريوس، ومرحلة الدراسات العليا) عن طريق المنح التي توفرها الحكومة الكويتية لطلابها.

وفي ختام اللقاء قام الملحق الثقافي الكويتي بإهداء درع الملحقية الثقافية لسفارة الكويت لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وقام رئيس الجامعة بتكريم الملحق الثقافي الكويتي، ومنحه درع جامعة الأزهر.