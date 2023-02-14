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رضا حجازى بقمة الحكومات بدبى: القيادة السياسية تولى اهتماما بالتعليم الرقمى

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الرقمى، مشيرا إلى أهمية إدماج التعليم الرقمى فى البرنامج التعليمى.

وقال حجازى ـ في جلسة "مستقبل التعليم الرقمى ..الفرص والتحديات" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات فى دبى ـ إنه لابد من إدماج التعليم الرقمي في البرنامج التعليمي وليس موازيا له ،لان العالم كله يتغير بسبب التحول الرقمي ، مضيفا أن نواتج التعلم الذي تحصل عليه الطلاب خلال السنوات السابقة لن تجدي في الوقت الراهن .

وأضاف حجازي أن استراتيجية اصلاح التعليم في مصر تحولت من الحفظ والتكرار الى الابتكار والابداع، لافتا الى أن يتم اختبار الطلاب حاليا من خلال نظام اختبار الكتاب المفتوح .

وأكد حرص الدولة على أن يتعلم الطالب كيفية إنتاج المعرفة والبحث عن المعلومات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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