شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 2800 حالة تعد وإشغال فى حملة مكبرة بالهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك على مدار اليوم لتحقيق الإنضباط.

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وشرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار يومين بقطاع هضبة الأهرام بمناطق (و، ب، ع، ن، أ، ص) وشوارع الجيش والضغط العالي.

وتابع محافظ الجيزة، جهود الحملات والتي أسفرت عن تحرير 25 محضر لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة 1800 حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وقد تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها بالعقار رقم 33 قطعه و.

كما تابع محافظ الجيزة الحملات التي تم تنفيذها بمناطق المنشية والمريوطية فيصل واللبيني وكفر طهرمس والتي اسفرت عن رفع 1000 حالة إشغال للمحال المقاهي على مدار يومين للتعدي علي حرم الطريق العام وأرصفة المشاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ، على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



حملة إشغالات في الهرم



حملة إشغالات



رفع 2800 حالة إشغال فى حملة مكبرة بالهرم