شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالخرطوم يؤكد أهمية العمل على خروج مباراة الأهلى والهلال بصورة لائقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير المصرى لدى الخرطوم هانى صلاح، اليوم الثلاثاء، أهمية العمل على خروج مباراة فريق النادى الأهلى أمام نادى الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، بالصورة اللائقة التى تعكس أواصر المحبة والأخوة بين مصر والسودان، جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزيرة الشباب والرياضة السودانية.

وبحث السفير المصرى لدى السودان مع وزيرة الشباب والرياضة السودانية، هزار عبد الرسول عجب، تطورات علاقات التعاون الثنائى بين البلدين وسُبل المضي قدماً في تعزيزها خلال الفترة القادمة، خاصةً في ضوء النشاط الذى يتسم به هذا الملف بين البلدين.

وأكدت الوزيرة السودانية على عُمق العلاقات بين البلدين، خاصةً فيما يتعلّق بأنشطة الشباب والرياضة.

من جانبه، أعرب السفير هانى صلاح عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالى الشباب والرياضة من خلال الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها مصر بنشاط ملحوظ، وكذلك الاستفادة من الدورات التدريبية المُختلفة وبناء القدرات التي توفرها الحكومة المصرية لأبناء الشعب السوداني.