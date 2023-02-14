شكرا لقرائتكم خبر عن 90 بحثا مقدمة من 20 دولة بالمؤتمر الإقليمى السادس لعلوم الفلك والفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعمال المؤتمر الإقليمى السادس لعلوم الفلك والفضاء بالشرق الأوسط وإفريقيا، تحت عنوان "الأنشطة الفلكية الحديثة - الكون القريب والبعيد"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وذلك خلال الفترة من 13 - 16 فبراير الجارى، بمقر المعهد بحلوان، بحضور لفيف من علماء الفلك وأبحاث الفضاء من الجامعات المصرية والمعاهد البحثية.

وأشار الدكتور جاد القاضى إلى أن المؤتمر يأتى بمُشاركة ورعاية الاتحاد الدولى للفلك، والاتحاد العربى للفلك وعلوم الفضاء، والرابطة العربية لعلوم الفلك، لافتًا إلى مُشاركة عدد من العلماء من عدة دول فى فعاليات المؤتمر، منهم: الدكتور خوسيه مجويل من إسبانيا نائب رئيس الاتحاد الفلكى الدولى، والدكتور عونى الخصاونة من الأردن نائب رئيس الاتحاد الفلكى العربى، وفضيلة الشيخ الدكتور على فخر أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية نائبًا عن مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، والدكتور مكرم إبراهيم أستاذ بقسم الشمس وأبحاث الفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

وخلال فعاليات المؤتمر، قدم الدكتور جاد القاضى عرضًا، حول نشأة مرصد حلوان عام 1903، موضحًا أن المؤتمر يناقش على مدار أيامه الأربعة عددًا من الموضوعات المُتعلقة بعلوم الفلك والفضاء؛ لاستكشاف الكون القريب والبعيد، منها: المجرات الخارجية، علم الفلك النجمى، الفيزياء الشمسية والطقس الفضائى، علم الكونيات وفيزياء الطاقات العالية، اختيار المواقع لإنشاء المنظار الفلكى المصرى الكبير، وكذلك التعليم ونشر الثقافة والتوعية الفلكية.

كما ألقت الدكتورة ديبرا ألمجرين رئيس الاتحاد الدولى الفلكى كلمة مُسجلة خلال الفعاليات، واستعرضت الدكتورة دودزيل كوبهيكا مدير المشروعات بالاتحاد الدولى الفلكى أهم المشروعات بالاتحاد.

جدير بالذكر، أن عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر بلغت 90 بحثًا من مصر والدول العربية، والأفريقية، والأجنبية، المُشاركة بالمؤتمر، والتى بلغ عددها أكثر من 20 دولة، هذا بالإضافة إلى استضافة المؤتمر لـ10 من كبار علماء الفلك والفضاء كمُتحدثين بالمؤتمر، علمًا بأن الأبحاث مصنفة إلى 63 بحثًا إلقاء، و27 بحث بوستر.