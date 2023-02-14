شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائى.. مرفق الكهرباء يوضح والان مع تفاصيل الخبر
1- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الاحمال يفصل اتوماتيكيا.
2- ان تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع انواع الفيش مع وجود غوالق لجميع الفيش.
3- ان يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وان تكون جميع الاجزاء الداخلية من النحاس.
4- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.
5-تحقق من تناسب قدرة المشترك الكهربائي للأجهزة المستخدمة.
و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).