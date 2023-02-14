شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة جامعة الأزهر الشاملة إلى الأقصر محملة بـ 1500 شجرة زيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قافلة جامعة الأزهر الشاملة إلى محافظة الأقصر؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على القوافل الطبية.

وأشار صديق، إلى أن القافلة تضم عديدًا من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية الذين يقومون بخدمات الكشف الطبي، وصرف الأدوية بالمجان، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك، إضافة إلى ذلك تحمل القافلة عدد 1500شجرة مثمرة من أشجار الزيتون مهداة من الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر، إضافة إلى ذلك تحمل القافلة عديدًا من شنط المساعدات والمصاحف، كما تحمل القافلة عديدًا من الأدوية التي قام بتوفيرها الدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة جامعة الأزهر، وبعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة؛ دعمًا للمزارعين، وتقديم الدعم اللازم لهم في مجال الزراعة.

جدير بالذكر، أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، كان قد استقبل أعضاء القافلة قبل سفرهم، معربًا عن خالص أمنياته لهم بالتوفيق والسداد في هذه المهمة الوطنية؛ لخدمة المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية، ودعمًا لجميع المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها مبادرة: (حياة كريمة) وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.