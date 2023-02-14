شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 50 مليون شخص حول العالم يعانون من الصرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن 50 مليون شخص حول العالم يعانون من الصرع وهو مرض غير سارى يصيب الدماغ ويؤثر على الدماغ في شكل نوبات لاإرادية تشمل الجسم كله.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكن لـ 70% من المصابين بالصرع السيطرة علي النوبات والتخلص منها بفضل الاستعمال المناسب للأدوية الخاصة بعلاجه.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المصابون بالصرع يعانون من مشاكل أخرى، لذلك الكشف عند الطبيب ضروري للحفاظ على صحتهم

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يجب الحرص على تقديم الدعم دائمًا للمصابين بالصرع لتجاوز النتائج السلبية للنوبات المتكررة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن الخط الساخن لطلب مساعدة الأطباء بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان: 16328

وعادة ما يعانى الأشخاص المصابون بالصرع من نوبات متكررة، تحدث هذه النوبات بسبب اضطراب النشاط الكهربائى فى الدماغ، ما يؤدى إلى اضطراب مؤقت فى أنظمة الرسائل بين خلايا الدماغ.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن العرض الرئيسى للصرع هو النوبات المتكررة، ومع ذلك إذا تعرض الشخص لواحد أو أكثر من الأعراض التالية، فعليه التماس العناية الطبية، حيث قد يشير ذلك إلى الصرع:

- تشنج مع عدم وجود حمى

- حالات إغماء قصيرة أو ذاكرة مشوشة

- نوبات إغماء متقطعة ، تفقد خلالها السيطرة على الأمعاء أو المثانة ، ويتبعها فى كثير من الأحيان التعب الشديد.

- عدم الاستجابة المؤقتة للتعليمات أو الأسئلة

- تصلب مفاجئ دون سبب واضح

- السقوط المفاجئ دون سبب واضح

- نوبات مفاجئة من الوميض دون وجود محفزات ظاهرة

- نوبات مضغ مفاجئة بدون سبب واضح

- يبدو مؤقتًا فى حالة ذهول وغير قادر على التواصل

- حركات متكررة تبدو غير إرادية

- الخوف من غير سبب واضح

- الذعر أو الغضب

- تغيرات غريبة فى الحواس، مثل الرائحة واللمس والصوت

- اهتزاز الذراعين أو الساقين أو الجسم، والذى سيظهر كمجموعة من حركات الرجيج السريع عند الأطفال

- من الضرورى استشارة الطبيب فى حالة تكرار حدوث أى من هذه الأعراض.