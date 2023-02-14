شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية تنظم ندوة عن الوقاية الإشعاعية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة التوجهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية ندوة عن الوقاية الإشعاعية وذلك تحت رعاية وذلك في الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2023 وتضم الشبكة في عضويتها علماء من الجامعات والمراكز البحثية والمعاهد العلمية المصرية وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ورئيس اللجنة.

افتتح الندوة الدكتور محمد احمد جمعة مقرر اللجنة ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق و الدكتور رفعت الشناوي استاذ الوقاية الاشعاعية و الدكتور خالد زهرامان رئيس قسم التقنيات النووية بالهيئة العربية للطاقة الذرية .

و أوضح الدكتور محمد جمعة مقرر الندوة بأن الندوة ستناقش المحاور الآتية:

1) تاريخ الوقاية الإشعاعية في مصر

2) بداية لجنة الآمان النووي بهيئة الطاقة الذرية

3) الوقاية الإشعاعية في مجال الطب ( التشخيص – العلاج - الطب النووي)

4) الوقاية الإشعاعية في مجالات الصناعة والبترول والغاز والزراعة

5) الوقاية من الإشعاع غير المؤين

6) توصيات ومتطلبات الوقاية الإشعاعية للجنة الدولية للوقاية من الإشعاع والوكالة الدولية للطاقة الذرية

7) الجديد في مجالات الكواشف الإشعاعية الشخصية والمكانية

8) ترخيص الأشخاص والأماكن للوقاية من الإشعاع

9) الأبحاث الحديثة لشباب الباحثين والجوائز لأفضل شباب العلماء في مجال الوقاية الإشعاعية

10) التعليم والتدريب في مجال الوقاية الإشعاعية

وقال الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن الندوة ستشمل عقد عدد 10 جلسات علمية وجلسة حوار لتحفيز شباب العلماء في تخصص الوقاية الإشعاعية على إجراء البحوث العلمية البحتة والبحوث التطبيقية .

وأكد الدكتور محمد جمعة مقرر الندوة أنه يشارك فى أعمال الندوة حوالي 80 من العلماء والشباب من هيئة الطاقة الذرية وكذلك مشاركين من الجامعات المصرية وتشمل جامعة المنصورة، جامعة الإسكندرية، جامعة الأزهر، جامعة القاهرة، جامعة أسيوط، جامعة بني سويف وكذلك من المركز القومي للبحوث ومن بعض الجامعات بالدول العربية وتشمل جامعة الملك عبد العزيز كذلك من الشركة السعودية العربية للمناجم بالمملكة العربية السعودية، كما يشارك علماء من الأمارات العربية المتحدة، جامعة الأزهر بغزة كما يشارك أيضاً علماء من رومانيا.