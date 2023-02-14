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الأوقاف تعلن تخصيص 10460 مسجدًا لصلاة التهجد و6201 للاعتكاف

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444هـ ، استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطة شهر رمضان المبارك التي عرضها رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز، حيث بلغ عدد المساجد التي سيقام بها التهجد وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه (10460) مسجدًا ، وبلغ عدد المساجد التي سيقام بها الاعتكاف وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه (6201) مسجد.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، أنه قد تم توجيه المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بأي مساجد أخرى تود أي مديرية إضافتها سواء لصلاة التهجد أو الاعتكاف، مؤكدين أن الوزارة ستبذل أقصى جهدها في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للراكعين والساجدين والذاكرين، سواء في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد أو إقامة الاعتكاف، وسائر الشعائر، سائلين الله (عز وجل) أن يبلغنا جميعًا رمضان بكل خير.

وكان قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن هناك استعدادات مبكرة لشهر رمضان، موضحا أن بناء على تكليفات وزير الأوقاف تم عقد اجتماع لقيادات القطاع الدينى لوضع استراتيجية منهجية توعوية ثقافية تعريفية خلال الشهر الكريم.

وأضاف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى: وضعنا خطة متكاملة للأنشطة لخلال شهر رمضان، وتعتمد على عدة محاور: إنشاء دروس غير مسبوقة لم تكن موجودة فى الأزمة الماضية، حيث تم تكليف كل الأئمة المعينين فى وزارة الأوقاف بإعطاء درس فى صلاة العصر ودرس سهرة بعد صلاة التراويح.

وتابع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، تركنا مدة صلاة التراويح بالاتفاق بين الإمام والمصلين ولكن التأكيد على ضرورة التخفيف والتسهيل وعدم المشقة على المصلين ومن يريد أن يصلى بجزء فليصلى، بجانب تدشين ملتقى فكرى مشترك بين أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر الشريف سيكون على مدار يومين فى صلاة العصر فى 1000 مسجد بشهر رمضان.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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