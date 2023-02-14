شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن تخصيص 10460 مسجدًا لصلاة التهجد و6201 للاعتكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444هـ ، استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطة شهر رمضان المبارك التي عرضها رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز، حيث بلغ عدد المساجد التي سيقام بها التهجد وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه (10460) مسجدًا ، وبلغ عدد المساجد التي سيقام بها الاعتكاف وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه (6201) مسجد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، أنه قد تم توجيه المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بأي مساجد أخرى تود أي مديرية إضافتها سواء لصلاة التهجد أو الاعتكاف، مؤكدين أن الوزارة ستبذل أقصى جهدها في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للراكعين والساجدين والذاكرين، سواء في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد أو إقامة الاعتكاف، وسائر الشعائر، سائلين الله (عز وجل) أن يبلغنا جميعًا رمضان بكل خير.