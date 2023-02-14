شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 فتيات وشاب وإصابة 18 فى انقلاب ميكروباص بصحراوى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى منذ قليل، 3 فتيات وشاب مصرعهم، وأصيبت 18 فتاة بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص يقل عمالة زراعية بمركز النوبارية بالبحيرة.

تم نقل المصابات إلى مستشفى وادى النطرون العام لإسعافهن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

والمتوفون هم: نوال عشري بدري، 19 عامًا محمود أحمد محمد، 20 عامًا مريم رجب عبد الرحيم، 16 عامًا حبيبة عادل، 18 عامًا وجميعهم مقمين بالعامرية. واسماء المصابين هم:- سلمي عد الحليم حافظ، 16 عاما حبيبة وليد محمد، 18 عاما نوال مصطفي السيد، 18 عاما جويرية رجب عبد الرحيم، 18 عاما ايات اراهيم محمد، 36 عاما نورهان علي احمد، 19 عاما سارة وليد محمد، 18 عاما جيهان محمد طه، 18 عاما اسراء صابر عبد العليم، 16 عاما فاطمة فوزي عيد، 16 عاما سلسيل أحمد مسعود، 16 عاما جني كريم السيد، 16 عاما مريم أحمد السيد، 16 عاما خلود خالد رمضان، 16 عاما رحاب خليل أحمد، 15 عاما دعاء قاسم خميس، 15 عاما يارا هاني فتحي، 15 عاما هيام طارق حامد، 15 عاما وجميعهم مقيمين بالعامرية

وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.