شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: فاتورة ارتفاع أسعار الطاقة فى أوروبا تبلغ 800 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر أزمة ارتفاع أسعار فى أوروبا فى إثارة حالة من القلق، فقد وصلت فاتورة الدول الأوروبية لحماية المنازل والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة إلى ما يقرب من 800 مليار يورو، وفقا لعدد من الباحثين الذين حثوا الدول على أن تكون أكثر انتقائية فى إنفاقها لمعالجة أزمة الطاقة.

وقالت صحيفة "الإكونوميستا" الإسبانية فى تقرير لها إن دول الاتحاد الأوروبى بالفعل خصصت 681 ألف مليون يورو لتمويل أزمة الطاقة ، بينما خصصت المملكة المتحدة 103 مليارات والنرويج 8 مليارات يورو منذ سبتمبر 2021، وفقًا لتحليل مركز أبحاث بروجيل، ومقره بروكسل.

وأشار مركز الابحاث إلى أن الدول الأوروبية تستمر فى مصارعة عواقب أزمة حرب اوكرانيا وقطع معظم شحنات روسيا من الغاز إلى أوروبا.

وتصدرت ألمانيا، قائمة الإنفاق، حيث خصصت ما يقرب من 270 مليار يورو، واحتلت المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا المراكز التالية ، رغم أن كل منها أنفق أقل من 150 مليار يورو؛ أنفقت معظم دول الاتحاد الأوروبي الباقى، ومن حيث نصيب الفرد ، كانت لوكسمبورج والدنمارك وألمانيا هي الدول الأكثر إنفاقًا.

وأوضح التقرير إلى أن الإنفاق الذي خصصته البلدان لأزمة الطاقة هو الآن في نفس الدوري مع صندوق الانتعاش الأوروبي لفيروس كورونا، الذي تم منحه 750 ألف مليون يورو.

وكانت المفوضية الأوروبية رجحت أن ينجح اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تجنب الركود خلال الوقت المتبقي من العام الجاري، غير أنها اعتبرت أن "الرياح المعاكسة بسبب الأزمات الجيوسياسية الراهنة" لا تزال تلقي بظلالها على أوروبا.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - استنادًا على توقعات تقرير شتاء 2023، فإن اقتصاد الاتحاد الأوروبي في 2023 سار بشكل أفضل مما كان متوقعًا في الخريف الماضي بعد مرور عام على الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا .. ويرفع التقرير توقعات النمو لهذا العام إلى 0.8% في الاتحاد الأوروبي و0.9% في منطقة اليورو ، كما يُخفض بشكل طفيف توقعات التضخم لكل من 2023 و 2024.