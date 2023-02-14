شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تسليم 30 ألف معلم العمل فى المدارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسليم المعلمين الجدد العمل فى المدارس لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس، نرصد فى التقرير التالى أبرز الخطوات والضوابط.

- حصول المعلمين على دورات تدريبية بدنية وذهنية وتربوية تستمر قرابة أسبوعين.

- على المعلمين متابعة مواعيد الدورات مع المديريات التعليمية حيث يحصل أعضاء هيئة التدريس الجدد على دورات بالجامعات المختلفة فى المحافظات والمديريات.

- سيتم التعاقد مع المعلمين الجدد حسب العنوان الثابت ببطاقة الرقم القومى الذى تقدم به الكترونيا للمسابقة خلال العام الماضي.

- سيتم تدريب المعلمين على طرق التدريس والمناهج الدراسية الجديدة.

- يسلم المعلم مسوغات التعيين إلى المديريات والإدارات التعليمية التى سيتم التعاقد من خلالها.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أعلنوا المستندات المطلوبة للتقدم لوظيفة 30 ألف معلم للعام الدراسي المقبل 2023,2024، للعمل بوظيفة معلم فصل بالصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائى.

وشملت المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونه بصيغة ((JPG والمستندات هي :-

1. صورة شخصية للمتقدم .

2. بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

3. صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) .

4. المؤهل الدراسي.

5. المؤهل الأعلى ( إن وجد).

6. الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة اناث.

7. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

8. إيصال الإيداع البنكي.

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (JPG).

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.

- يبدأ التقدم للوظيفة 23 فبراير الجارى وحتى 9 مارس المقبل إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية.