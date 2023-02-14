شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 60 آخرين فى حادث تصادم بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 20 شخصا مصرعهم وأصيب 60 آخرون بجروح، إثر حادث سير بمقاطعة ليمبوبو شمالى جنوب إفريقيا.

وذكرت إدارة النقل بالمقاطعة الواقعة على الحدود مع زيمبابوي - حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولى) اليوم الثلاثاء، "إن عشرين شخصا لقوا مصرعه بشكل مأساوى فى الحادث عندما فقد سائق شاحنة نقل أموال السيطرة على مركبته، واصطدمت بحافلة ركاب قادمة في الاتجاه المعاكس".

يذكر أن الشرطة بجنوب إفريقيا أعلنت أول فبراير الحالى مقتل عشرة أشخاص فى حادثى إطلاق نار منفصلين ببلدتين بمحافظة "كيب الشرقية".

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن إطلاق النار وقع في بلدتي (كونو - بيتي)، حيث قتل مسلحون مجهولون الضحايا في واقعتين منفصلتين، مشيرة إلى أن الدوافع وراء إطلاق النار مازالت غير واضحة ويعمل المحققون لتحديد ما إذا كانت الواقعتين مرتبطتين أم لا.

وأوضحت الشرطة أنه لم يتم إجراء أية اعتقالات على خلفية الواقعتين حتى الآن.