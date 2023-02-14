شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يطالبون بالرقابة على الأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية.



