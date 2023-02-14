شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة حلوان يقدمون سيارة كهربائية صديقه للبيئة خلال معرض القاهرة للابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان بالمطرية ، مشروع إبداعي يقوم على تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربيه بالكامل صديقه للبيئة خلال معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 ، وذلك تحت رعاية وبدعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، وجاءت الفكرة لمجموعة من الطلاب بقسم هندسة السيارات و الجرارات و تحت إشراف دكتور مصطفي محمد احمد.

وتقوم فكرة المشروع على تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربائية بالكامل صديقه للبيئة، وعمل مقارنه علميه كامله بين السيارتين وتحديد آليات واجراءات عمليات التحويل بشكل علمي لتحديد مدي كفاءة عملية التحويل وجدواها الاقتصادية و البيئية و إمكانية استخدامها بالسوق المصري.

وفكرة عمل المشروع تعتمد علي ثلاث جوانب مهمه على المستوى العالمي، تساهم في مواجهة أزمات البترول العالمية وارتفاع أسعاره، الاستهلاك العالي منه في سيارات الاحتراق الداخلي، وتعالج السيارة مشكلة تأثر البيئة والمناخ العام بملوثات سيارات الاحتراق الداخلي، ويأتي ذلك في ظل التحول العالمي ل ”التنقل الأخضر " والعمل بالسيارات الكهربية والتحول "للمدن الخضراء"، وتتميز السيارة بأنها اقتصاديه، فالسيارات الكهربية تستهلك الطاقة بصورة منخفضة.

وعلى المستوى المحلى يدعم المشروع تبني الدولة الإتجاه العالمي "للتنقل الأخضر " و"المدن الخضراء"، في ظل اهتمام الدولة بمعالجة مشكلة تلوث المناخ الناتج عن عوادم السيارات وتنفيذ مبادرات الاحلال والتجديد، بتوجيه خاص من الرئيس" عبد الفتاح السيسي، وتدعم السيارة اهتمام الدولة الكبير بقطاع السيارات الكهربية وتشجيع المناخ الاستثماري والمستثمرين للنهوض بتلك الصناعة في مصر.

وعلى المستوى العلمي والهندسي يتميز المشروع بتطبيق المناهج العلمية الهندسية بشكل عملي في عمليات التحويل واجراء الاختبارات علي المنتج النهائي، وذلك بإضافه رؤية هندسيه جديدة لتحويل سيارات الاحتراق الداخلي إلى سيارات كهربيه بالكامل، حيث يستهدف المشروع إيجاد حلول هندسية مناسبة للمشاكل التي تواجه عمليات التحويل و الحفاظ علي كفاءة السيارة بعد التحويل.