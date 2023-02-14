شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع منتجى الدواجن استقرار الأسواق والحفاظ على الصناعة الاستيراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض منتجي الدواجن لبحث آليات الاستقرار في الأسواق والحفاظ على صناعة الدواجن الاستيراتيجية.

وخلال الاجتماع القصير أكد أن الدولة حريصة على استقرار صناعة الدواجن الناجحة والتي تعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائي للمواطنين وتبذل قصارى جهدها لتوفير مستلزمات الاعلاف من الذرة والصويا .

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن حوالي 2,5 مليون طن خلال الفترة الماضية بـ 1.250 مليار دولار.

وقال القصير إن الدولة تستهدف مصلحة المنتج والمستهلك معا وتسعى لتقليل الحلقات الوسيطة بينهما لضبط الاسعار كما قامت بتفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها الذرة وفول الصويا لتشجيع الفلاحين على زراعتها وتوفير مستلزمات الأعلاف وطالب منتجي الدواجن بالانضمام إلى المنظومة لحمايتهم من تقلبات الأسعار العالمية وأضاف أن هيئة السلع التموينية قامت باستيراد الذرة الصفراء وسوف يتم توزيعها مباشرة على أصحاب المزارع الصغيرة ومصانع الأعلاف بالتنسيق مع وزارة التموين لمنع الوسطاء وبالتالي تقليل التكلفة.

واستمع القصير إلى اقتراحات المنتجين للنهوض بصناعة الدواجن.

وانتهى الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات التي سوف يتم العمل على تطبيقها حتى تسهم في استقرار الأسواق وضبط الاسعار والحفاظ على صناعة الدواجن.