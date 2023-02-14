شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تطلق قافلة طبية مجانية اليوم فى مدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
جدير بالذكر أن "حياة كريمة" استهدفت خلال أعمال المرحلة الأولى في محافظة الجيزة، تطوير البنية التحتية في 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، حيث عملت من خلال مشروعات تنموية ضخمة على تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتحسين ظروفهم المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لهم، ومضاعفة الخدمات العلاجية الشاملة بإطلاق قوافل طبية توفر الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين.
ومع قرب تسليم مشاريع المرحلة الأولى من أعمال المبادرة، تستعد محافظة الجيزة لبدء شارة المرحلة الثانية بثلاثة مراكز جديدة وهي منشية القناطر والعياط والبدرشين الذين يضمون 83 قرية وتوابعها، بإجمال مستفيدين 1,5 مليون مواطن، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعمل على النهوض بالبنية التحتية ستشمل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز ومنشآت صحية وتعليمية ومراكز للشباب.