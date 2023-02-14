شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن كميات ضخمة من أعلاف الذرة وفول الصويا خلال أكتوبر الماضى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.

وفى التقرير التالى نتعرف على اخر التفاصيل :

1-تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وذلك خلال الفترة من 26 يناير حتى 9 فبراير.

2- الإفراج شمل 156 ألف طن من الذرة بحوالي 56 مليون دولار وحوالي 43 ألف طن من فول الصويا بقيمة 32 مليون دولار و اضافات اعلاف بحوالي 8 مليون دولار.

3- إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 9 فبراير الحالى 2.495 مليون طن منهم 1.750مليون طن ذرة ، 745 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.250 مليار دولار

وأضاف "القصير" ان ذلك ياتى

4- الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

5- تتم متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية أولًا باول.