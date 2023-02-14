شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن كميات ضخمة من أعلاف الذرة وفول الصويا خلال أكتوبر الماضى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على اخر التفاصيل :
2- الإفراج شمل 156 ألف طن من الذرة بحوالي 56 مليون دولار وحوالي 43 ألف طن من فول الصويا بقيمة 32 مليون دولار و اضافات اعلاف بحوالي 8 مليون دولار.
3- إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 9 فبراير الحالى 2.495 مليون طن منهم 1.750مليون طن ذرة ، 745 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.250 مليار دولار
وأضاف "القصير" ان ذلك ياتى
4- الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.
5- تتم متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية أولًا باول.