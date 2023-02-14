وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية.

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية.

شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يطالبون بالرقابة على الأوكازيون الشتوى لضبط العروض الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع