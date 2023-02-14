شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مشاركة 2000 محل فى تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2023 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2023 فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي .
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الشتوي 2023 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.
وقال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه جارى العمل بموسم الأوكازيون الشتوي 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من جدية العروض.