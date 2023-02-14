شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحصل على رخصة تعلية أدوار فى الجيزة؟.. المحافظة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوضحت محافظة الجيزة، إجراءات الحصول على رخصة تعلية أدوار داخل الحيز العمراني، وفقا لمنظومة البناء والترخيص، وذلك على النحو التالى:
أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- مالك الأرض أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
3- أن يكون العقار صادر له ترخيص سابق.
ثانيا: المستندات المطلوبة
1- صورة من المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.
3- تفويض أو توكيل رسمي باسم المالك أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص.
4- حساب تكاليف قيمة الأعمال.
5- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص.
6- صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة لأعمال التعلية.
7- 3 نسخ من الرسوم الهندسية معتمدة من المكتب الهندسي.
8- وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة.
9- تقرير من المكتب الهندسي المتخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم الهندسة الخراسنية يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى يتحمل أعمال التعلية.
10- صورة من الترخيص السابق.
ثالثا: الإجراءات
1- حضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونيا أمام موظف المركز التكنولوجي
2- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات
3- سداد رسوم الفحص
4- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة
5- سداد رسوم الرخصة
6- استلام الرخصة لبدء العمل بها
جدير بالذكر أن محافظة الجيزة، كانت قد أوضحت خطوات الحصول على رخصة بناء داخل الحيز العمراني بالقرى، وذلك على النحو الآتي:
1- التقدم بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي الطابع للحي أو المركز، مرفق به الآتي:
- صور البطاقة الشخصية
- صورة عقد الملكية للأرض
- صورة من بيان الصلاحية
الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان الصلاحية:
- صورة البطاقة الشخصية.
- صورة عقد الملكية للأرض.
- صورة من بيان الصلاحية.
- دفع رسوم استخراج البيان.
- رسم كروكي للموقع يحمل توقيعًا من مهندس نقابي.
- بعد الفحص سيتم الرفع خلال 30 يومًا.