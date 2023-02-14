شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مراكز ببنى سويف 12 ساعة لأعمال التطهير الدورية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن ( قرية الأمل، الخلايفة، المستشفى العسكرى، الأمن المركزى، جزء من بياض العرب) بمركز بنى سويف شرق النيل اليوم الثلاثاء، من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، بسبب أعمال التطهير الدورية بمحطة مياه العلالمة

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة للقيام بأعمال التطهير اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.

وفى سياق نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف برئاسة المهندسه، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، من خلال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع إدارة مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، تدريب عملى للمهندسين والفنيين والمدرسين من التربية والتعليم بالمدرسة، على كيفية التفاعل بينهم وبين المنصة الخاصة بالتعليم الالكترونى للشركة القابضة وكذلك كيفية استخدام أدوات المنصة لمساعدة الطالب على التعليم والتفاعل بينه وبين المعلم.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بالمنظومة التعليمية وذلك من خلال المواد التخصصية التى يقوم بتدريسها متخصصين من الشركة، وذلك يؤدى إلى نقل خبرتهم العملية للطلبه بجانب المواد العلمية، والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم الفنى.