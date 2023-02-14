شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: تطوير منظومة العيادات فى 22 محافظة وافتتاح 85 عيادة مسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تطوير منظومة العيادات بـ 22 محافظة، من خلال افتتاح 85 عيادة مسائية في مختلف التخصصات الطبية، والتي استقبلت 807 آلاف مريض، بمتوسط تردد يومي 13 ألف حالة، موضحه أن العيادات المسائية تمكنت من خفض نسبة التكدس على العيادات الصباحية بنسبة تخطت الـ 30%.

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن أعداد المترددين على العيادات التابعة للهيئة خلال العام الماضي بلغت 24 مليون و918 ألف و76 مواطنا،موضحاً تقديم تلك الخدمات من خلال العيادات (الشاملة، الموقع، الأسنان، طلاب مدارس).

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجمالي الخدمات الاتي تم تقديمها للمنتفعين بمظلة منظومة التأمين الصحي، خلال عام 2022، والتي تضمنت تقديم الخدمات الطبية لـ مليون و438 ألفا و357 مواطنا، بأقسام الطوارئ في المنشآت الصحية التابعة لهيئة التأمين الصحي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى إجراء 307 آلاف عملية جراحية في مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، تضمنت عمليات (متقدمة، ذات طابع خاص، كبرى، صغرى)، لافتاً إلى إجراء 916 ألف أشعة تداخلية، و605 آلاف خدمة معملية، و164 ألف و393 جلسة علاج طبيعي