شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية مجانية لذوى الهمم على مهنة التفصيل.. اعرف الشروط وخطوات التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، بدء دورة تدريبية مجانية لذوى الهمم، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة على توفير برامج تدريبية لذوى الهمم والقدرات يتطلبها سوق العمل بالمحافظات داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة، وتوفير فرص عمل لهم بعد انتهاء التدريب.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز المعلومات عن الدورة التدريبية.

1- تقام الدورة التدريبية مجانا على مهنة التفصيل والخياطة بمركز تدريب مهنى محرم بك في الإسكندرية.

2- تستهدف الدورة تأهيل الشباب من ذوي الهمم لسوق العمل ثم توفير فرص عمل تساهم في توفير حياة كريمة لهم.

3- يتاح التقديم لخريجى الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة أو بدون مؤهل.

4- تبدأ الدورات من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً عدا يومى الجمعة والسبت.

5- يشترط التفرغ لعملية التدريب، للحاصلين على مؤهل وبدون مؤهل.

6- التقديم لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة.

الأوراق المطلوبة التقديم تشمل:

-صورة بطاقة الرقم القومى

-صورة المؤهل الدراسى إن وجد

-عدد 2 صورة شخصية

7- يمكن للشباب الراغب فى التقدم للدورة، اتباع إحدى الطرق الآتية:

-التقدم إلى مركز التدريب المهنى والتسجيل فى تلك الدورات

-التقدم من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية

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جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، يواصل اجتماعاته مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات "27 مديرية"، وذلك لاستكمال المناقشات بشأن ملف "ذوي الهمم"، وتنفيذ خطة إدماجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه الوزير شحاتة مديري المديريات بالاستمرار في عملية الحصر والتدريب والتشغيل، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بأعداد المنشآت، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، والنسبة المطلوب تعينها - من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشآت، ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية، كما جدد الوزير توجيهاته لمديري المديريات بالاستمرار في الحصر للوصول إلى أكبر نسبة من أعداد المنشآت، ونسب ذوي الهمم المعيين بها، وباقي الأعداد المطلوب تعينها.

وتسير خطة "الوزارة" لإدماج ذوي الهمم في سوق العمل في 3 محاور، الأول حصر المنشآت، ونسبة تطبيقها للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن تعيين ذوي الهمم، أما المحور الثاني، الاستمرار في تدريب وتأهيل ذوي الهمم على مهن تناسب إعاقتهم، وما يتطلبه سوق العمل، والاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية، خاصة في نطاق مبادرتي "حياة كريمة"، و"مهنتك مستقبلك"، أما المحور الثالث تشغيل ذوي الهمم من خلال نشرات التوظيف نصف الشهرية التي تعلن عنها "الوزارة" تنسيقا مع شركات القطاع الخاص بكافة المحافظات.