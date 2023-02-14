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أسعار قطارات النوم على خط الصعيد للمصريين والعرب

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار قطارات النوم للمصريين والعرب، اعتبار من سفر يوم 1 مارس 2023 مع الاحتفاظ بتخفيض 50% على قطارات النوم لذوي القدرات الخاصة من خلال قطاري 86/87، وجاءت أسعار تذاكر قطارات النوم كالتالي:-

أسعار تذاكر قطارات النوم للمصريين :-

 

- قطاري 86/87 النوم خط القاهرة - أسوان وبالعكس

 

سعر تذكرة كابينة مفرد 850 جنيها

 

سعر تذكرة كابينة مشتركة 550 جنيهًا

 

سعر تذكرة الأطفال 500 جنيهًا

 

- قطاري 86/87 النوم خط القاهرة - قنا وبالعكس

 

سعر تذكرة كابينة مفرد 790 جنيها

 

سعر تذكرة كابينة مشتركة 500 جنيهًا

 

سعر تذكرة الأطفال 450 جنيهًا

 

- قطاري 86/87 النوم خط القاهرة - أسيوط وبالعكس

 

سعر تذكرة كابينة مفرد 685 جنيها

 

سعر تذكرة كابينة مشتركة 385 جنيهًا

 

سعر تذكرة الأطفال 345 جنيهًا

 

- قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 النوم خط القاهرة - أسوان وبالعكس

 

سعر تذكرة كابينة مفرد 950 جنيها

 

سعر تذكرة كابينة مشتركة 600 جنيهًا

 

سعر تذكرة الأطفال 550 جنيهًا

 

- قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 النوم خط القاهرة - قنا وبالعكس

 

سعر تذكرة كابينة مفرد 885 جنيها

 

سعر تذكرة كابينة مشتركة 530 جنيهًا

 

سعر تذكرة الأطفال 480 جنيهًا

 

- قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 النوم خط القاهرة - أسيوط وبالعكس

 

سعر تذكرة كابينة مفرد 775 جنيها

 

سعر تذكرة كابينة مشتركة 415 جنيهًا

 

سعر تذكرة الأطفال 345 جنيهًا

 

أسعار تذاكر قطارات النوم للعرب:-

 

- قطارات النوم خط القاهرة - أسوان وبالعكس

 

سعر تذكرة كابينة مفرد 1325 جنيها

 

سعر تذكرة كابينة مشتركة 875 جنيهًا

 

سعر تذكرة الأطفال 775 جنيهًا.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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