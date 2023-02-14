شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة البرودة ليلاً..درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر
ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.
الثلاثاء 14 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجة
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجة
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09 درجة
الأربعاء 15 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجة
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة
الخميس 16 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجة
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09 درجة
الجمعة 17 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة
السبت 18 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 12 درجة
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة
جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 10 درجة