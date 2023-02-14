شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة الثلاثاء..طقس بارد على القاهرة الكبرى والدلتا حتى شمال الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 01 العظمى 15

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 01- والعظمى 11

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 06 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 21