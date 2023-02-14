شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: كلمة الرئيس السيسى اتسمت بالصراحة ونالت قبول الشعب الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة "الخليج 365، إن كلمة الرئيس السيسى بفعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى، أخذت أكثر من اتجاه، واتسمت بالصراحة والوضوح، ونالت القبول من قبل الشعب الإماراتى.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية من دبى ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، إن الرئيس السيسى، كان حريصا على أن يجدد التلاحم، ويوضح دور دعم الأشقاء العرب، في محاربة الإرهاب، وفكرة تأكيد دور الإمارات العربية، موضحا أن الرئيس أكد على تمسكه بالدولة رغم الأزمات العالمية.

وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن الرئيس السيسى أكد على تجربة مصر في ملف الصحة، وأهمية التحديات التي كانت تواجه الدولة، والتأمين الصحى والتقزم وسرطان الثدى والعمليات الجراحية وتقدم التعليم، مؤكدا أنه رئيس دولة كبيرة قدم تجربته ويعرضها أمام العالم وأن نجاحها من نجاح الشعب المصرى، وهو يعرف قيمة الدولة وقيمة الحفاظ عليها.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أن الرئيس السيسى أكد على محاولة البعض الإيقاع بين الدولة والشعب والحكومة والمواطنين، معترفا بفضل وتأكيد العلاقة بين مصر والدول العربية، وأنه تحدث للشعب العربى من الشعب المصرى، حيث إنه يرد الفضل لأهله، مشيرا إلى أن ما قاله الرئيس تشخص حقيقى لمشاكل مصر ليعرض ما حله من مشاكل.

وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن الرئيس السيسى أكد على أن المصريين فى أمن وأمان واستقرار بالإضافة إلى القضاء على العشوائيات، موضحا أننا نختلف فى التفاصيل وليس فى الوعى.