شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 14/2/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 18: 3

موعد صلاة المغرب 5:43 م

موعد صلاة العشاء 7:00

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:21

موعد صلاة المغرب 5:45 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:05

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:13 م

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:56 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:56

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:08 م

وقت صلاة المغرب 5:33 م

وقت صلاة العشاء 6:49 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:01 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 17: 3

موعد صلاة المغرب 5:43 م

موعد صلاة العشاء 6:57