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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 14/2/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

 

وقت صلاة الفجر 5:09  ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 18: 3

موعد صلاة المغرب 5:43 م

موعد صلاة العشاء  7:00

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:21

موعد صلاة المغرب 5:45 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:05

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد  صلاة العصر 3:13 م 

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:56  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:56

وقت صلاة الظهر 11:57 

موعد صلاة  العصر 3:08 م

وقت صلاة المغرب 5:33 م

وقت صلاة العشاء 6:49 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:01  ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 17: 3

موعد صلاة المغرب 5:43 م

موعد صلاة العشاء 6:57

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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