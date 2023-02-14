شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 14/2/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
وقت صلاة الفجر 5:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 18: 3
موعد صلاة المغرب 5:43 م
موعد صلاة العشاء 7:00
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:21
موعد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 7:04 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:05
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:13 م
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:56 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:56
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:08 م
وقت صلاة المغرب 5:33 م
وقت صلاة العشاء 6:49 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 17: 3
موعد صلاة المغرب 5:43 م
موعد صلاة العشاء 6:57